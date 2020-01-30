Beşiktaş'ın efsane ismi: Sergen Yalçın
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübe 13 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü... Yalçın, futbolculuk döneminde siyah-beyazlı takıma birçok başarıya imzasını atmıştı.
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