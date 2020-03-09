Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı zorlu derbinin hazırlıklarına da başladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, canlı görüntüler dahilinde detayları aktardı.
Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.
DORUKHAN BİREYSEL ÇALIŞTI
Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.
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