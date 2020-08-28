Beşiktaş'a yıldız stoper! Atletico Madrid'den geliyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyordu. Bu kapsamda Kartal, Francisco Montero'yu kiralamak için kulübü Atletico Madrid'le büyük ölçüde anlaştı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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