Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber
Beşiktaş'a Alman kaleci Karius'tan kötü haber geldi... Tecrübeli file bekçisi sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
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