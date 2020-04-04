Beşiktaş'a Cyle Larin şoku! Planlar suya düştü
Belçika ekibi Zulte Waregem, corona virüsü sebebiyle futbolda yaşanan belirsizlikten dolayı Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcudan bonservis elde etmeyi planlıyordu.
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