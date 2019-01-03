Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlıları yaklaşık 80 taraftar havalimanında karşılarken bazı taraftarlar, Şenol Güneş'in çıkışı sırasında Burak Yılmaz'ın transferine tepki gösterdi ve 'Hırsız Burak' tezahüratlarında bulundu.