Beşiktaş'a Antalya'da Burak Yılmaz şoku
Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlıları yaklaşık 80 taraftar havalimanında karşılarken bazı taraftarlar, Şenol Güneş'in çıkışı sırasında Burak Yılmaz'ın transferine tepki gösterdi ve 'Hırsız Burak' tezahüratlarında bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Semedo Kartal oluyor!
- Ryan Babel'den Comolli'ye olay mesaj!
- Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
- Pepe'nin yeni takımı belli oldu!
- Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret
- Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...
- Burak Yılmaz'ın babası konuştu: "Burak Beşiktaş'ta"
- Beşiktaş'a Slimani ve Linnes teklifi!