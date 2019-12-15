Beşiktaş - Yeni Malataspor | İlk 11'ler
Siyah beyazlılar Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...
- Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi
- Sırp Zlatan Beşiktaş yolunda!
- Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
- Umut Nayir'in golü sonrası flaş tepki! "Boş zamanlarında..."
- İşte lige damga vuran devre arası transferleri!
- Beşiktaş transferde Lille ve Juventus'a karşı!
- Beşiktaş zirveye! İşte Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.