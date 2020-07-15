Beşiktaş teklif yaptı! Doğukan İnci...
Gelecek sezon için önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, genç yeteneklerle de kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulüp, şu anda Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için resmi teklifini yaptı.
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