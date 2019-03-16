Beşiktaş tarihi dönemeçte

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 2000'inci maçına Göztepe karşısında çıkacak...

Beşiktaş, süper lig tarihinde 2000'inci maç heyecanını yaşıyor...

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşılaşmasıyla eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 2000'inci karşılaşmasına çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet aldı. bu karşılaşmalarda 3254 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Beşiktaş, ligde ilk maçını 21 şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda Altay ile oynadı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip ligde birçok rekoru elinde bulunduruyor. Bunların en önemlileri bir sezonda üst üste en çok maç kazanma ve en uzun süre yenilmeme rekorları oldu... Beşiktaş ligde üst üste 13 kez galip gelebilen tek takım olurken yenilmeme rekorunu da 48 hafta ile kırdı. Ayrıca namağlup tek şampiyon olma ve ligin en farklı galibiyetini elde etme rekorları da Beşiktaş'a ait...

Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig'de 2000. maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray finale kalmıştı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı...