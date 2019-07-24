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Beşiktaş kafilesi Salzburg'a ulaştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı.

Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak olan siyah beyazlı kafile saat 12.00'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Salzburg'a hareket etti.

Uçağı TSİ saat 15.00 sularında Salzburg şehrine inen Beşiktaş kafilesini havaalanında siyah beyazlı taraftarlar karşıladı.

Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar özellikle Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'a büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz ,Güven Yalçın, Umut Nayir yer alıyor.

Öte yandan Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç de Beşiktaş'ın Avusturya kampının kadrosunda yer alacak. Deneme amaçlı siyah beyazlılarla antrenmanlara çıkacak genç futbolcunun göstereceği performansa göre resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

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24 Temmuz 2019 , Çarşamba
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