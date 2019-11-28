Beşiktaş ilk galibiyetin peşinde

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan, Douglas, Atiba ve Ruiz ile kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Kara Kartal, Slovan Bratislava mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını kaybeden tamamlayan Beşiktaş, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak Beşiktaş-Slovan Bratislava mücadelesini Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

K Grubu'nda oynanacak diğer mücadelede 10 puanlı lider Braga, 9 puanla ikinci durumda bulunan Wolverhampton'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.