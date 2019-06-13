Beşiktaş için Mlapa iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Hollanda basınından yeni bir iddia geldi.

De Limburger Sport Gazetesi, siyah beyazlı ekibin Venlo forması giyen Peniel Mlapa ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş'ın golcu futbolcu için Venlo'ya 2 milyon 100 bin euro önerdiği ancak Hollanda ekibinin 2,5 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.

Venlo kulübünün CEO'su Marco Bogers, Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken henüz resmi teklif almadıklarını belirtti.

Venlo, sezonun sona ermesiyle birlike geçen yaz Dynamo Dresden'den kiraladığı 28 yaşındaki Togolu golcünün 500 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Peniel Mlapa, geçtiğimiz sezon Venlo formasıyla çıktığı 32 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Togolu futbolcu kariyerinde daha önce Hoffenheim, Nürnberg ve Mönchengladbach formaları da giydi.