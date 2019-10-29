Beşiktaş hayata döndü
Beşiktaş derbi galibiyetiyle hayata döndü. Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar, Galatasaray'ı mağlup ederek lige tutundu.
İlk 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, yenilgi yüzü görmediği son 3 haftada 7 puan kazandı.
Abdullah Avcı'nın ekibinin son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen siyah beyazlılar, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.
Vodafone Park'ta ezeli rakibini tek golle geçen Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a bir kez daha geçit vermedi.
Evinde Galatasaray'a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ardından rakibiyle oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son üç Galatasaray maçında ise 3-0, 1-0 ve 1-0'lık galibiyetler elde etti.
Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı.
Vodafone Park'ta son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu yenilginin ardından 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki 11. puanını elde etti. Deplasmandaki 4 maçta sadece bir puan alabilen siyah-beyazlı ekip, evindeki 5 maçta ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı.
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