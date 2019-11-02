Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor

Siyah-beyazlı ekipte ilk yarıyı kapatan Dorukhan'ın yanı sıra N'Koudou ve Douglas ile cezalı Caner Erkin forma giyemeyecek. İyileşen Burak Yılmaz Antalyaspor maçının kadrosunda yer alıyor. Victor Ruiz ile Necip Uysal ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçını kazanamayan Beşiktaş, son 3 lig maçından 7 puan çıkararak toparlanma sinyalleri verdi.

Ligdeki son 2 sınavında yenilgiyle ayrılan Antalyaspor, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte cezalı Hakan Özmert takımdaki yerini alamayacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00de başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.