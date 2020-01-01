Beşiktaş 2019'da umduğunu bulamadı
Beşiktaş 2019 yılında Süper Lig ve Avrupa Kupası maçlarında umduğunu bulamadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen'den olay Umut Nayir benzetmesi
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...
- Sneijder'den ses getirecek kadro ile jübile! Fenerbahçe...
- Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
- UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü
- Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.