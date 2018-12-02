"Beraberlik Galatasaray için başarı olur"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Galatasaray bu kadar eksikle berabere de kalsa mağlup da olsa çok kaybı olmaz. Beraberlik Galatasaray için başarı olur" dedi.
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