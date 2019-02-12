Beni Bırakma 83. Bölüm

Emre yaşananlardan Hülya ve Zeynep'i kurtarabilecek midir?

Hülya, Zeynep'e ve yıllar önce Esin'in kendisine yaptıklarından dolayı dayanamayarak Esin'i bıçaklamıştır. Zeynep son anda gelmiş olsa da Hülya'ya engel olamamıştır. Hülya ve Zeynep olayın şokundayken, Emre duruma müdahil olur. Emre yaşananlardan Hülya ve Zeynep'i kurtarabilecek midir? Sıla, Meltem'in intiharının sahte olduğunu öğrenmiş, bunu Tarık ve Seher'e söylediğinde ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Öte yandan Bora, Hülya'nın Esin yüzünden suçlanmaması için elinden geleni yapmakta bütün hastaneyi seferber eder ama Esin'in durumu ağır, yaşam ile ölüm arasındadır.