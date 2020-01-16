Beni Bırakma 162. Bölüm
Zeynep'in hayatı gün geçtikçe daha da zorlaşır.
Bora'nın planları sonucunda Emre, Zeynep'in iyi niyetli olduğunu düşünmekle bir kez daha hata ettiğini anlar. Zeynep, yeniden mutlu günlerine döneceklerini hayal ederken büyük bir şokla karşılaşır. Üstelik Bora, plan üstüne plan yaparak Zeynep'in hayatını gün geçtikçe daha da zorlaştırır. Öte yandan Meltem, her geçen gün Tarık'ı kendisine biraz daha yaklaştırırken; Sıla'yı da uzaklaştırmayı başarır. Sıla her şeyden vazgeçtiği esnada kader ağlarını örer ve sürpriz bir misafir tüm gidişatı değiştirir.
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