Beni Bırakma 157. Bölüm
Sıla gerçekleri öğrenecek mi?
Arzu'nun evinde kalan Sıla'nın, Tarık ve Meltem'in evlendiğinden haberi yoktur. Meltem ve ev ahalisi, Sıla'nın orada kalmasından çok rahatsızdır. Tarık da Sıla'nın sağlığını düşündüğü için hiçbir şey söyleyemez ve iyice köşe sıkışır. Tarık ne yapacak? Bu arada Zeynep, bebeğe zarar verecek diye düşündüğü için Bora'ya hamile olduğunu söyleyemez. Bora'nın ve Emre'nin bebeği istemediklerini söylemeleri üzerine Zeynep çok hayati bir karar verir.
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