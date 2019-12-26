Beni Bırakma 154. Bölüm

Bora her şeyin farkında olmasına rağmen, Zeynep her şey normalmiş gibi davranmaya devam etmektedir. Cansu, Emre'yle girdiği evlilik yolunda Vedat'a isyan ederken Zeynep ile Emre denk geldikleri bir bebek ziyaretinde çocukları olacağına dair beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır! Diğer tarafta Meltem, Sıla'yı kimse görmeden ortadan kaldırabileceğini düşünürken; kendisini zora sokan durumları fırsata çevirmeyi başaracak, Tarık'tan duyduklarıyla hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır!