Beni Bırakma 145. Bölüm

Sıla, Esma'nın telefonun hatırlar ve onu arar. Esma, Sıla'nı sesini tanır, onun yaşadığına emindir. Bunu Tarık'a söylemek için gider. Esma, Tarık'a ulaşabilecek mi? Bu arada Rüstem, Sıla'yı öldürmek için ormana doğru götürürken biri ilandan Sıla'yı tanır Tarık'ı arar. Tarık, Sıla'nın peşine düşer. Tarık, Sıla'yı ölümden kurtarabilecek mi? Emre hem annesine hem Zeynep'e niye buluştuklarını sorar. Arzu ve Zeynep bunu nasıl açıklayacaklar? Emre gerçekleri öğrenecek mi?