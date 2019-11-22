Beni Bırakma 145. Bölüm
Sıla, Esma'nın telefonun hatırlar ve onu arar.
Sıla, Esma'nın telefonun hatırlar ve onu arar. Esma, Sıla'nı sesini tanır, onun yaşadığına emindir. Bunu Tarık'a söylemek için gider. Esma, Tarık'a ulaşabilecek mi? Bu arada Rüstem, Sıla'yı öldürmek için ormana doğru götürürken biri ilandan Sıla'yı tanır Tarık'ı arar. Tarık, Sıla'nın peşine düşer. Tarık, Sıla'yı ölümden kurtarabilecek mi? Emre hem annesine hem Zeynep'e niye buluştuklarını sorar. Arzu ve Zeynep bunu nasıl açıklayacaklar? Emre gerçekleri öğrenecek mi?
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
- Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
- Ozan Tufan'ı yıkan gerçek ortaya çıktı!
- Sakatların ardından Cimbom'dan transfer atağı! Bu ismi daha önce duymadınız...
- Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor! Sezon başına gelmişti...
- Fenerbahçe istiyordu Galatasaray bitiriyor!
- EURO 2020'nin şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin oranı
- Yıldız isim Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! 'Comolli kulübümle görüşüyor'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.