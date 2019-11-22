Beni Bırakma 142. Bölüm

Arzu, Hülya'dan; Zeynep ve Emre'yi birlikte gördüğünü öğrenecek, üstüne kendisi de ikiliyi yan yana görünce, Zeynep'in karşısına dikilmekte tereddüt etmeyecektir. Zeynep'in ise tek bir masum isteği vardır, kolyeyi geri almak. Fakat Cansu kolyeden fazlasına sahiptir, Emre'nin bilmediği gerçeklere! Bu esnada Meltem'i, Rüstem'in elinden Aslan kurtaracaktır. Tarık'ın, Hacer'in gerçekte kim olduğuna dair şüpheleri gün geçtikçe artarken; Meltem sırlarının açığa çıkmaması için Sıla'yı öldürmeyi dahi göze alacaktır!