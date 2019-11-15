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Beni Bırakma 140. Bölüm

Emre ve Zeynep'i gören kişi Hülya'dır.

Emre ve Zeynep'i gören kişi Hülya'dır. Emre'yi evden kovar. Zeynep'e de tokat atar. Bora'yla evli olduğunu, gereği neyse onu yapmasını söyler. Zeynep her şeyi sineye çekip gerçekten Bora'nın karısı olacak mı? Bu arada Esin kolyeyi bulur, hızla gider Cansu'ya verir. Cansu Emre'ye kolyeyi buldum diye verir. Emre buna inanacak mı? Öbür yandan Aslan, Sıla'yı ortadan kaldırmak için Rüstem'in evini yakar. Tarık da alyansı geri vermek için köye geldiğinde yangını görür hemen kurtarmak için içeri girer, Ama Meltem, Tarık'ın Sıla'yı görmesine engel olmak için kendini ateşe atar. Tarık bu sefer Sıla'yı görebilecek mi?

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15 Kasım 2019 , Cuma
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