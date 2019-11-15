Beni Bırakma 140. Bölüm
Emre ve Zeynep'i gören kişi Hülya'dır.
Emre ve Zeynep'i gören kişi Hülya'dır. Emre'yi evden kovar. Zeynep'e de tokat atar. Bora'yla evli olduğunu, gereği neyse onu yapmasını söyler. Zeynep her şeyi sineye çekip gerçekten Bora'nın karısı olacak mı? Bu arada Esin kolyeyi bulur, hızla gider Cansu'ya verir. Cansu Emre'ye kolyeyi buldum diye verir. Emre buna inanacak mı? Öbür yandan Aslan, Sıla'yı ortadan kaldırmak için Rüstem'in evini yakar. Tarık da alyansı geri vermek için köye geldiğinde yangını görür hemen kurtarmak için içeri girer, Ama Meltem, Tarık'ın Sıla'yı görmesine engel olmak için kendini ateşe atar. Tarık bu sefer Sıla'yı görebilecek mi?
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...
- Spor yazarları Türkiye-İzlanda maçını değerlendirdi
- Skandal isim Deniz Ateş Bitnel hakem dövdü
- İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler
- İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!
- 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...
- Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!
- Dünya devi Çağlar Söyüncü'ye gözünü dikti! Devre arasında...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.