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Beni Bırakma 134. Bölüm

Emre Cansu'ya daha ilgili davranmaya başlar.

Aslan, Tarık ve Meltem'i aramızdaki buzları eritelim bahanesiyle evine yemeğe çağırır. Tarık, Meltem'in baskısıyla kabul eder. Meltem çok heyecanlıdır. Aslan'ın evine hazırlık yapması için Fatma'yı götürür. Ama Meltem'in bilmediği bir şey vardır, Sıla da evin alt katında tutsaktır. Sıla kendine geldiğinde kaçmaya çalışır, Fatma onu görüp yardım edebilecek mi? Diğer yandan Zeynep birlikte olmaya hazır olmadığını söyleyerek Bora'yı uzaklaştırır. Emre de Cansu'ya daha ilgili davranmaya başlar. Bunu gören Esin bir oyun tezgahlayarak Emre'nin Cansu'dan etkilenmesini sağlamaya çalışır ama bu oyun hiç hesapta olmayan bir şeye sebep olur.

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15 Kasım 2019 , Cuma
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