Beni Bırakma 132. Bölüm
Sıla kimseye fark ettirmeden, Meltem'i takibe başlar.
Sıla kimseye fark ettirmeden, Meltem'i takibe başlar. Planı yolunda gidip, Sayar Halı'ya kadar sızmayı başardığında, mecburen odasına saklanmak zorunda olduğu ve aslında kim olduğunu bilmediği Tarık'la karşılaşınca ne olacaktır? Bora, Zeynep ve Emre'nin kendi evden birlikte çıktıklarını anladığında öfkesinden çıldıracak noktaya gelir. Zeynep, Bora'yı bunun bir tesadüf olduğuna inandırdıktan sonra, baş başa çıktıkları yemekte aynı mekana arkadaşlarıyla birlikte Emre de gelince, duygularını nasıl bastıracaktır!
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