Beni Bırakma 131. Bölüm

Emre kendisini kurtarması için Hatay'a doktor gönderen kişinin Bora olduğunu öğrenir. Bora'nın karşısına çıktığındaysa bunu Cansu için yaptığını duyar. Ama ona doğruları söyleyecek tek kişi olduğuna inandığı Zeynep'in karşısına çıkınca, iki aşık nasıl dur diyecektir duygularına! Sıla, Kezban'ın baskıları neticesinde Rüstem aleyhinde ifade vermez. Tarık, Meltem'in, Sıla'ya hemşirelik yaptığını öğrenir. Tarık'ı ikna etmeyi başaran Meltem, Sıla'ya dair yeni planlar yapmaktan vazgeçmeyecektir! Fakat Sıla, kimsenin aklına gelmeyecek bir olaya girişecektir!