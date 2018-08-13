Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
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    Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

    Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe ile yapacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    Benfica'nın Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediği sorusu üzerine Rui Vitoria, "Başkanlar arasında yapılan konuşmalar sonuçta. Başkanlar bu tip transfer konuşmaları yapabilir. Biz tek bir şeye odaklandık, Fenerbahçe maçına. Çok önemli bir maç bu." cevabını verdi.

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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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