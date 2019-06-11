Belhanda Galatasaray'da kalıyor
Adı Arap kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın Faslı yıldızı? Belhanda'nın, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.
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