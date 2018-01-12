Beden eğitimi öğretmeni halı saha maçında kalbine yenildi

Gaziantep'te bir beden eğitimi öğretmeni, halı saha maçında kalbine yenik düştü. Kalp krizi geçiren öğretmene arkadaşlarının endişeli bakışları arasında ilk müdahalesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte futbol maçı yapan Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahin(37) bir pozisyon sonrasında fenalaşarak aniden yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan arkadaşları tarafından olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı.

Halı sahaya giren sağlık ekipleri, yerde cansız yatan Mehmet Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Arkadaşlarının korkulu ve endişeli bakışları arasında uzun süre Şahin'e kalp masajı yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen Şahin'i geri döndüremedi. 112 ambulansı ile Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin, burada da yapılan müdahalelere cevap vermedi. Genç öğretmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Şahin'in ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilirken, ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.