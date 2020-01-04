BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, A Spor İstihbarat Müdürü Aykut İnce'nin sorularını yanıtladı.

Erkan Sözeri'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Eksik bölgelere transfer yapacağız."

"Forvet, orta saha ve bir kenar oyuncusu almak istiyoruz."

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz."

"Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

"Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz."

"Süper Lig'de şampiyon Sivasspor olursa daha güzel olur."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
04 Ocak 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN