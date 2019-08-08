Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı...
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