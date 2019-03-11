Başakşehir'in sırrı ilk yarılar
Medipol Başakşehir bu sezon işi ilk yarılarda bitiriyor... Süper Lig'in lideri, bu sezon 16 karşılaşmada ilk yarıları gol yemeden önde kapattı ve bunların 14'ünde galip geldi.
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