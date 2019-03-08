Başakşehir'in kozu Visca
Süper Lig'in lideri Başakşehir, Fenerbahçe maçında golcüsü Edin Visca'ya ve savunmasına güveniyor...
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