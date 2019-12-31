Başakşehir üç kulvarda yarışan tek Türk takımı

Medipol Başakşehir üç kulvarda yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz üç sezonun ilk yarılarını zirvede tamamlayan Başakşehir, 2019-2020 sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezonun devre arasına, Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk ile bir değişime giden Medipol Başakşehir, puan olarak son 3 sezonun gerisinde kaldı. Turuncu-lacivertliler, 39, 36 ve 35 puanlar topladığı sezonların ardından bu sezon 33 puanda kaldı.

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında da Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında ise tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda, Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile mücadele eden Okan Buruk'un ekibi, 10 puanla grup lideri oldu ve son 32 turunda Sportıng ile eşleşti.

Medipol Başakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna devam eden tek Türk takımı olmayı başardı.

Turuncu lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden Başakşehir son 16 turunda Kırklarelispor ile eşleşti.