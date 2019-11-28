Başakşehir - Roma maçının hikayesi | 28/11/2019
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, İtalyan devi Roma'yı konuk etti. Grup liderliğini sürdürmek amacıyla çıktığı maçta Roma'ya 3-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, gruptan çıkma umutlarını son maça bıraktı. Deplasman ekibinin golleri Jordan, Kluivert ve Dzeko'dan geldi. İşte maçın hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yeni transfer olmuştu... Ceza, Eljif Elmas ve ayrılık depremi!
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Arda Galatasaray'a gider''
- Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz
- Beşiktaş ilk bombasını patlatıyor! Anlaşma sağlandı
- Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!
- "Hagi Türkiye'ye gelmek istiyor!"
- Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.