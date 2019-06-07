Banega transferinde Galatasaray'a rakip
Galatasaray'ın transfer listesindeki Ever ?Banega için eski kulübü Boca Juniors devreye girdi.
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