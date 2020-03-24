Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Şınav" akımı başlattı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sebebiyle "Evde Kal" çağrısı üzerine antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlattı. Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte evinde şınav çektiği bir videoyu dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrasında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de üst üste önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde Kal" çağrısı ile birlikte milli sporcular, antrenman programlarını evlerinde sürdürmeye başladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte evinde şınav çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek spor camiasında yeni bir akımın öncüsü olan Yerlikaya, bu hareketiyle "Evde kal, sporla kal, ailenle kal, güvende kal" mesajı verdi.
Yerlikaya'nın başlattığı akım üzerine harekete geçen milli cimnastikçi Çolak, milli karateci Yamanoğlu ve birçok milli sporcu, şınav çektikleri videoları "Evde Kal Türkiyem" etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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