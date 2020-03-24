Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Şınav" akımı başlattı - Son dakika Diğer Sporlar videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Şınav" akımı başlattı

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Şınav" akımı başlattı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sebebiyle "Evde Kal" çağrısı üzerine antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlattı. Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte evinde şınav çektiği bir videoyu dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrasında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de üst üste önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde Kal" çağrısı ile birlikte milli sporcular, antrenman programlarını evlerinde sürdürmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte evinde şınav çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek spor camiasında yeni bir akımın öncüsü olan Yerlikaya, bu hareketiyle "Evde kal, sporla kal, ailenle kal, güvende kal" mesajı verdi.

Yerlikaya'nın başlattığı akım üzerine harekete geçen milli cimnastikçi Çolak, milli karateci Yamanoğlu ve birçok milli sporcu, şınav çektikleri videoları "Evde Kal Türkiyem" etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Mart 2020 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN