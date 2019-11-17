Bahane yok başarı çok!

Futbolcu azlığından, çok sayıda kulüpten gelen eksikliğinden sürekli olarak şikayet eden Rumen isimlerle takım kurmaktan ve tecrübe eksikliğinden teknik adamın tezleri tek tek çürüdü.

Milli Takım'da başarısızlıklar sonrası bahaneleriyle adından sıkça bahsettiren Mircea Lucescu'nun çok sayıda eleştirisi, Şenol Güneş tarafından yıkıldı.

Deneyimli teknik adam bahaneler yerine başarılarıyla dikkat çekerken Lucescu yönetiminde tam 1 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşen ekibimiz, Güneş ile 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitti. İşte Lucescu'nun söylemleri ve şimdi gerçekleşenler;

Lucescu: Ukrayna takımında iki kulüpten, bizde ise 10-15 takımdan gelen oyuncu vardı. Bu şekilde başarı kolay değil. Kadroyu 2-3 takımdan oluşturamıyoruz.

Gerçekleşen: Şenol Güneş elemelerde kadroyu 23 farklı takımdan gelen oyunculardan kurdu ve başarıya ulaştı.

Lucescu: Elimde yeterli oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var.

Gerçekleşen: Şenol Güneş 38 oyuncu ile grup aşamasını geçti. Oyuncu havuzumuzun genişliğini tüm dünyaya gösterdi

Lucescu: Romanya ve Finlandiya maçında tecrübemizin az olduğunu açık şekilde gördük. Yediğimiz goller, ayağımızdan çıkan toplardan geliyor.

Gerçekleşen; Güneş 21-22 yaş ortalamalı savunma oyuncularıyla çıktığı 11 maçın 8'inde gol yemedi ve önemli bir başarıya imza attı. Bu alanda bizden iyi sadece üç ülke var.

Lucescu: Yabancı oynatmaya devam edersek milli takım'a çağıracak kimseyi bulamayız. Gençler ile bir yere kadar gidersiniz.

Gerçekleşen: Şenol Güneş, Merih (21). Zeki (22), Çağlar (23), Ozan Kabak (19), Yusuf (22) ve Cengiz (22) gibi çok sayıda genç yetenekle Avrupa Şampiyonası'na gitti.

Lucescu: Elimde olanlarla çalışmak zorundayım. 2002'de kadroda 8 Galatasaraylı oyuncu vardı. Şimdi bulamıyorum. Zenit'ten 5-6 isim vardı. Ben de böyle olsun isterdim.

Gerçekleşen: Şenol Güneş 6 farklı ülkeden kadro kurdu. Bu oyuncuların 23'ü Türkiye'den çıktı.