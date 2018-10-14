Babel'den Flamengo'ya yeşil ışık
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Önümüzdeki süreçte ?Flamengo'ya transfer olabilirim" dedi.
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