Aziz Yıldırım hastaneye neden gitmediklerini açıkladı – Fotomaç TV
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    Aziz Yıldırım hastaneye neden gitmediklerini açıkladı

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldıktan sonra neden ziyarete gitmediklerini açıkladı.

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    24 Nisan 2018, Salı
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