Aziz Yıldırım hastaneye neden gitmediklerini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldıktan sonra neden ziyarete gitmediklerini açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte aday statlar! Zirvede Türk...
- Soldado mu? Negredo mu?
- Fellaini müjdesi!
- Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu
- Taraftardan Aykut Kocaman'a Valbuena tepkisi
- Şampiyonluk oranları güncellendi
- Janssen'den mesaj var (Sosyal medya gündemi 6 Nisan 2018)
- Ahmet Çakar, Şenol Güneş'e yüklendi: Ben bunu yemem