Aykut Kocaman'dan transfer sözleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı sonrası A Spor'a açıklamalar yaptı.
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