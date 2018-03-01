Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı! – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı!

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kadroda değişikliğe gidiyor. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de aldığı 3-1 mağlubiyet sonrası en çok eleştiri aldığı konu Mahtieu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmamasıydı. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın bugün ilk 11'de olacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    01 Mart 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle