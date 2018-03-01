Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kadroda değişikliğe gidiyor. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de aldığı 3-1 mağlubiyet sonrası en çok eleştiri aldığı konu Mahtieu Valbuena'yı ilk 11'de oynatmamasıydı. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş maçında sürprize hazırlandığı ileri sürüldü. Fransız yıldızın bugün ilk 11'de olacağı belirtiliyor. İşte detaylar...
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