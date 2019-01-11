Aykut Kocaman: "Başakşehir yüzde 90 ilk 2'de olur"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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