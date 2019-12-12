Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin açıklamalarının satır başları:

Dün UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde TFF yetkilileri, UEFA yetkililerine konuyla ilgili bir brifing verdi. UEFA Milli futbolcuların 'Asker selamı' vermeleriyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Bu savunmaya ülkemiz adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetici İsmail Erdem UEFA'nın İsviçre'deki merkezine katıldılar ve soruşturmayla ilgili fikirlerine ortaya koydu. Yurt dışında forma giyen Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı ve hakikaten son derece başarılı bir savunma yaptı heyetimiz.

UEFA'dan 'asker selamı'na herhangi bir ceza çıkmadı. Konuyla ilgili TFF de resmi bir açıklama yapacaktır.

Futbolcularımız Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ve UEFA'dan herhangi bir ceza çıkmadı.