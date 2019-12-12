Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra temsilcilerimiz asker selamı vemrişti. UEFA, bu hareketin siyasi olabileceği gerekçesiyle Milli Takım'ımıza soruşturma açmıştı. UEFA yaptığı açıklamada 'asker selamı'na cezanın gerekli görülmediğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, değerlendirmelerde bulundu.
A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin açıklamalarının satır başları:
Dün UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde TFF yetkilileri, UEFA yetkililerine konuyla ilgili bir brifing verdi. UEFA Milli futbolcuların 'Asker selamı' vermeleriyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Bu savunmaya ülkemiz adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetici İsmail Erdem UEFA'nın İsviçre'deki merkezine katıldılar ve soruşturmayla ilgili fikirlerine ortaya koydu. Yurt dışında forma giyen Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı ve hakikaten son derece başarılı bir savunma yaptı heyetimiz.
UEFA'dan 'asker selamı'na herhangi bir ceza çıkmadı. Konuyla ilgili TFF de resmi bir açıklama yapacaktır.
Futbolcularımız Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ve UEFA'dan herhangi bir ceza çıkmadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!
- Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar! Burak Yılmaz...
- Felipe Melo'dan olay sözler! Fenerbahçe maçlarında...
- Fenerbahçe'nin genç yıldızına Ada kancası!
- Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!
- Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar
- Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı
- Ve transferi son dakika geçtiler! Merih Demiral takasla...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.