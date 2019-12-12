Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı | UEFA'dan asker selamına ceza yok - Son dakika Milli Takım videoları - Fotomaç
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Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra temsilcilerimiz asker selamı vemrişti. UEFA, bu hareketin siyasi olabileceği gerekçesiyle Milli Takım'ımıza soruşturma açmıştı. UEFA yaptığı açıklamada 'asker selamı'na cezanın gerekli görülmediğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, değerlendirmelerde bulundu.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin açıklamalarının satır başları:

Dün UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde TFF yetkilileri, UEFA yetkililerine konuyla ilgili bir brifing verdi. UEFA Milli futbolcuların 'Asker selamı' vermeleriyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Bu savunmaya ülkemiz adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetici İsmail Erdem UEFA'nın İsviçre'deki merkezine katıldılar ve soruşturmayla ilgili fikirlerine ortaya koydu. Yurt dışında forma giyen Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı ve hakikaten son derece başarılı bir savunma yaptı heyetimiz.

UEFA'dan 'asker selamı'na herhangi bir ceza çıkmadı. Konuyla ilgili TFF de resmi bir açıklama yapacaktır.

Futbolcularımız Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ve UEFA'dan herhangi bir ceza çıkmadı.

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12 Aralık 2019 , Perşembe
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