Aslan zirve yarışında ağır yara aldı
Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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