Aslan nefes aldı

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle nefes aldı. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılılar, rakibini younes belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Böylece Fatih Terim'in ekibi ligde 2, toplamda 4 maç aradan sonra galip geldi. Bu süreçte ligde Medipol Başakşehir'e, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tuzlaspor'a yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Club Brugge ile berabere kaldı.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından puanını 23'e çıkarttı.

Alanyaspor karşısında sarı kırmızılı ekibin tek golünü atan Belhanda, süper lig'de bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarlar yıldızı bir türlü barışmaya faslı futbolcu, galibiyet golüyle buzları eritti.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, yedek başladığı maçta 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain ile yaptığı müsabakanın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra bir maçta forma giydi.