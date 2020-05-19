Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı
Arda Turan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı videoda 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı. Videoda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diyen yıldız futbolcuya eleştirilerin hedefi haline geldi.
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