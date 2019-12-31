Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın görevine son verildi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine getirilen Hırvat teknik adam Stjepan Tomas'ın görevine son verdi. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor editörü Koray Baloğlu, Antalya temsilcisinin teknik direktörlük için ilk adayının Hikmet Karaman olduğunu söyledi.
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