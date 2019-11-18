Andorra - Türkiye maçından kareler
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Ay-Yıldızlılıar gruptaki son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak H Grubu'nu 2. sırada tamamladı. İşte maçtan kareler...
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