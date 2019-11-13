Andone'den Galatasaray taraftarına mesaj

Devre arasına kadar forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, paylaşımında, "Sakatlığım nedeniyle çok üzgünüm, sahada her şeyimi vermek için çok odaklanmıştım ama bazen futbolda kontrol edemeyeceğiniz bu tür şeyler olabiliyor. En kısa zamanda iyileşmek için elimden geleni yapacağım. Burada işim daha bitmedi. Yapacak daha çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brighton'dan bir yıllığına kiraladığı Andone, sarı kırmızılı takımda 9 maçta 2 gol kaydetti..